Стало известно, куда поедут россияне на День матери

RT: россияне хотят отметить День матери в Белоруссии и Узбекистане
Depositphotos

Среди российских городов топ самых популярных у россиян направлений для путешествий на День матери возглавил Санкт-Петербург – на него приходится 23% купленных билетов на самолёты, поезда и автобусы. Об этом RT сообщает со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий «Туту».

Далее в рейтинге следуют Нижегородская и Ростовская области (5%). Многие также запланировали поездки в Краснодарский край, Воронежскую область (по 4%), Ярославскую и Тульскую области (по 3%).

Среди зарубежных направлений первое место заняла Белоруссия, на которую приходится 38% всех купленных билетов, сообщили аналитики. Далее следуют Узбекистан (17%), ОАЭ (6%), Турция (5%). Одинаково востребованными оказались Армения и Киргизия (по 4%), на последнем месте – Азербайджан (3%).

Также активно россияне бронируют на предстоящий праздник жильё в Московской, Краснодарском крае и Ленинградской области, сообщили изданию в пресс-службе «Авито Путешествий». В рейтинге популярности аренды загородных домов первое место заняла Московская область (15%), второе – Ленинградская (9%) и третье место – Карелия (5%). Также многие планируют снять загородный дом в Свердловской области (4%).

Напомним, накануне аналитики озвучили топ-10 самых популярных у россиян направлений для встречи Нового года. Возглавила рейтинг традиционно Москва, также в первую тройку самых востребованных городов вошли Петербург и Казань. Четвёртую строчку рейтинга занял город Сочи, далее следуют Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок и Екатеринбург.

Ранее россияне рассказали , как отмечают День матери.

