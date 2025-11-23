На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкие ученые воссоздали рецепт хлеба 3000-летней давности

Physorg: в Турции восстановили 3000-летний рецепт медово-ячменного хлеба
University's Science and Technology Research and Application Center (BİTAM)

Специалисты профессионального училища Хасанкейфа при Университете Батмана восстановили один из самых древних рецептов медово-ячменного хлеба 3000-летней давности. О результатах исследования сообщает Phys.org.

Ученые опирались на клинописные таблички из Месопотамии, где сохранились хозяйственные записи, ритуальные описания и сведения о хлебных нормах эпохи III династии Ура и времени Хаммурапи.

В древних текстах упоминались разные виды хлеба: те, что выдавались рабочим как часть ежедневного пайка, и крупные медовые хлеба, использовавшиеся в храмах. Анализ источников показал, что рецепты подобного хлеба были известны не только в Месопотамии, но и в Древней Греции и Риме, что подчеркивает его широкое распространение и культурную значимость.

Изучив исторические данные, команда приступила к реконструкции. Исследователи использовали простые и доступные ингредиенты бронзового и железного веков — ячменную муку, воду, мед и морскую соль. После серии проб им удалось добиться нужной консистенции теста и выпечь хлеб на раскаленных камнях, как это делали древние пекари.

По словам авторов проекта, воспроизведение блюда помогает лучше понять повседневную жизнь жителей древней Месопотамии. Ректор Университета Батмана Идрис Демир считает, что восстановленный рецепт важен для сохранения культурного наследия региона и может использоваться в туристических и образовательных программах. В университете планируют представлять древний хлеб на фестивалях и мероприятиях для знакомства публики с кулинарными традициями прошлого.

Ранее был опровергнут миф о вреде дрожжевого хлеба.

