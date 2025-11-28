На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ могут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

Шейкин: готовится законопроект о запрете входящих звонков с иностранных номеров
Александр Вильф/РИА «Новости»

Запрет на входящие международные вызовы рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, который направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

По его словам, инициатива предполагает, что абонент сможет самостоятельно блокировать звонки с иностранных номеров. В остальных случаях такие вызовы будут помечаться специальным индикатором.

«Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа», — сказал он.

Сенатор добавил, что нормативный акт находится на стадии обсуждения.

До этого в МВД рассказали, что мошенники используют единый набор приемов — давление, создание ложного авторитета и выманивание денег, — но подстраивают схемы обмана под возраст потенциальной жертвы.

Так, в 9–17 лет главные риски связаны с онлайн-играми и соцсетями. Злоумышленники могут выдавать себя за стримеров или администраторов игровых проектов, обещать «призы» и «прокачку», а затем требовать данные банковских карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.

Для молодых людей от 18 до 25 лет наиболее частые приманки — вакансии, подработки и «инвестиции». Жертвам до 40 лет, учитывая интерес к заработку, преступники предлагают «доходные инвестиции», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Если людям от 45 до 60 лет, то чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур.

Ранее мошенники стали похищать деньги россиян при помощи дипфейков чиновников, обещающих выплаты.

