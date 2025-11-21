Мошенники стали похищать деньги россиян при помощи дипфейков чиновников, обещающих выплаты

Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отдавать им деньги, используя схемы с дипфейками чиновников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

При этой схеме злоумышленники делают массовую рассылку по электронной почте с дипфейком одного из федеральных чиновников. На сгенерированном видео он говорит о «дополнительных выплатах» и прибавке к зарплате.

К сообщению также прилагается ссылка, перейдя по которой на телефон человека загружается приложение, после чего поступает звонок от якобы финансового консультанта, который рассказывает о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом «госконтракта».

Для увеличения суммы выплат жертву убеждают оформить кредиты, а затем перевести на счета мошенников.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский высказал мнение, что число попыток мошенников обмануть россиян с помощью рассылки писем о новом налоге в 2026–2027 годах вырастет на 40–60%.

Ранее пенсионер попытался наказать мошенников и лишился 30 тысяч рублей.