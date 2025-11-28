На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о мотивах стрелка, напавшего на нацгвардейцев в Вашингтоне

Трамп: мотивы напавшего на нацгвардейцев вблизи Белого дома неизвестны
Мотивы напавшего на сотрудников Нацгвардии возле Белого дома пока не установлены, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения. Его слова передает РИА Новости.

«Кто знает, какова была его мотивация. Но то, что он сделал — ужасно», — отметил президент США.

Американский лидер изложил свою версию возможных мотивов преступника. Он сообщил, что национальная гвардия была настолько эффективной, что это могло спровоцировать стрелка на злой умысел.

«Мы пришли от огромного количества преступлений... к нулевому показателю. Может быть, этот мужчина был расстроен тем, что он не мог совершать преступления», — подчеркнул глава Белого дома.

Как отмечается, Трамп также высказался по поводу личности злоумышленника, он назвал его «жестоким монстром», а его действия — террористическим актом.

До этого американский лидер сообщил, что сотрудницу Нацгвардии, пострадавшую при стрельбе около Белого дома, не удалось спасти. Второго раненого силовика госпитализировали, за его жизнь в настоящее время борются медики.

В Вашингтоне накануне Дня благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника национальной гвардии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.

