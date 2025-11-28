На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко рассказал о новых вирусах

Онищенко: в России нет объективно выделенных новых вирусов
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Новых выделенных вирусов на текущий момент в России не обнаружено, сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС.

Эксперт прокомментировал предположительное распространение симптома вирусного заболевания -— боли в ушах. Он выразил мнение, что это скорее похоже на информационную технологию, придающую значение незначительной теме.

«Сегодня в РФ объективно новых выделенных вирусов нет, которые можно связать с ростом или с особенностями заболевания. Но отмахиваться от этого симптома (боли в ушах. – прим. ред.) не надо, необходимо просто предмет этого поизучать. Надо перепроверить эту особенность, насколько она актуальна с точки зрения объективного количества. Потому что мы с вами нередко слушаем про такие необычные симптомы ОРВИ, как шум в голове или заложенность носа, а потом оказывается, что этого нет», — уточнил эпидемиолог.

До этого Онищенко сообщил об активном поведении в России респираторно-синцитиального вируса (РСВ). В то же время он уточнил, что научного подтверждения эта информация в настоящее время не имеет. Эпидемиолог отметил, что на РСВ обращают много внимания в силу его клинических проявлений, хотя они такие же, как и при гриппе, только более агрессивные и тяжело протекающие.

Ранее Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами