Онищенко рассказал о новых вирусах

Новых выделенных вирусов на текущий момент в России не обнаружено, сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС.

Эксперт прокомментировал предположительное распространение симптома вирусного заболевания -— боли в ушах. Он выразил мнение, что это скорее похоже на информационную технологию, придающую значение незначительной теме.

«Сегодня в РФ объективно новых выделенных вирусов нет, которые можно связать с ростом или с особенностями заболевания. Но отмахиваться от этого симптома (боли в ушах. – прим. ред.) не надо, необходимо просто предмет этого поизучать. Надо перепроверить эту особенность, насколько она актуальна с точки зрения объективного количества. Потому что мы с вами нередко слушаем про такие необычные симптомы ОРВИ, как шум в голове или заложенность носа, а потом оказывается, что этого нет», — уточнил эпидемиолог.

До этого Онищенко сообщил об активном поведении в России респираторно-синцитиального вируса (РСВ). В то же время он уточнил, что научного подтверждения эта информация в настоящее время не имеет. Эпидемиолог отметил, что на РСВ обращают много внимания в силу его клинических проявлений, хотя они такие же, как и при гриппе, только более агрессивные и тяжело протекающие.

Ранее Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу.