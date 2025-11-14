Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу

Мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя информацию Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии, пишет РИА Новости.

«Я бы так ответил этому совету, что все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность. Понятно, сырую курицу же никто не ест. В данном случае все, конечно, может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология (обработки - ред.)», — сказал он.

По словам Онищенко, при нарушении термической обработки курицы даже употребление немытой птицы может привести к пищевому заболеванию.

11 ноября специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) напомнили, что мыть сырую курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Исследования показывают, что все больше австралийцев продолжают следовать этому устаревшему совету, повышая риск заражения пищевыми инфекциями.

Эксперты напомнили базовые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

