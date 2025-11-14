На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу

Академик Онищенко: мытье сырой курицы не ведет к распространению бактерий
close
Depositphotos

Мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя информацию Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии, пишет РИА Новости.

«Я бы так ответил этому совету, что все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность. Понятно, сырую курицу же никто не ест. В данном случае все, конечно, может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология (обработки - ред.)», — сказал он.

По словам Онищенко, при нарушении термической обработки курицы даже употребление немытой птицы может привести к пищевому заболеванию.

11 ноября специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) напомнили, что мыть сырую курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Исследования показывают, что все больше австралийцев продолжают следовать этому устаревшему совету, повышая риск заражения пищевыми инфекциями.

Эксперты напомнили базовые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

Ранее в мясе из Metro обнаружили листерию и сальмонеллу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами