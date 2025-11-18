На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко предупредил россиян о вирусе, маскирующемся под простуду

Онищенко: в этом году респираторно-синцитиальный вирус вел себя активно
true
true
close
Пресс-служба Государственной Думы России

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) в этом году ведет себя достаточно активно, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова передает РИА Новости.

«Это пока не имеет научного подтверждения, то есть объем в циркуляции, но респираторно-сензициальный вирус в этом году себя тоже ведет достаточно активно, хотя на сегодняшний день их всего 0,4% в общей массе циркулирующих. Но респираторно-сензициальные вирусы, они, в общем-то, более тяжело протекает эта инфекция. И это не только у нас, но и в ряде других стран», — подчеркнул Онищенко.

Онищенко уточнил, что в этом году на РСВ обращают много внимания в силу его клинических проявлений, хотя они такие же, как и при гриппе, только более агрессивные и тяжело протекающие.

До этого исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что вирус РСВ, часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19. Около 5–10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ, отметили ученые.

Ранее российские ученые создали таблетку «от всех вирусов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами