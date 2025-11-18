Онищенко предупредил россиян о вирусе, маскирующемся под простуду

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) в этом году ведет себя достаточно активно, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова передает РИА Новости.

«Это пока не имеет научного подтверждения, то есть объем в циркуляции, но респираторно-сензициальный вирус в этом году себя тоже ведет достаточно активно, хотя на сегодняшний день их всего 0,4% в общей массе циркулирующих. Но респираторно-сензициальные вирусы, они, в общем-то, более тяжело протекает эта инфекция. И это не только у нас, но и в ряде других стран», — подчеркнул Онищенко.

Онищенко уточнил, что в этом году на РСВ обращают много внимания в силу его клинических проявлений, хотя они такие же, как и при гриппе, только более агрессивные и тяжело протекающие.

До этого исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что вирус РСВ, часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19. Около 5–10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ, отметили ученые.

Ранее российские ученые создали таблетку «от всех вирусов».