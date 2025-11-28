На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начали массово возвращать квартиры продавцам после скандала с Долиной

В Госдуме заявили о массовом возврате квартир продавцам после скандала с Долиной
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Волна возвратов квартир продавцам, которые заявили о влиянии мошенников, в судебном порядке началась после истории с певицей Ларисой Долиной. Об этом в интервью «Дума ТВ» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, в действующем законодательстве не существует определений терминов «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также нет критериев, по которым суд может оценить признаки воздействия мошенников.

Разворотнева добавила, что из-за возникшей ситуации каждый судья выносит решение на основе собственного понимания.

Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионерка дважды продала квартиру и обвинила в этом мошенников.

