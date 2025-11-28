На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии участились инциденты с подозрительными БПЛА над критической инфраструктурой

Spiegel: в ФРГ с начала года зафиксировали 850 полетов подозрительных БПЛА
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Германии с начала года до середины октября зафиксировали порядка 850 случаев пролета подозрительных беспилотников над объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).

Речь идет о пролетах БПЛА над военными объектами, предприятиями оборонного комплекса, энергоснабжающими компаниями и водоканалами. Отмечается, что подобные инциденты фиксируются практически ежедневно.

По данным Spiegel, один из них произошел 13 октября: четыре неопознанных дрона были замечены над базой бундесвера в городе Гнойен. В этот момент на объекте немецкие специалисты ПВО тренировали украинских военнослужащих. По факту произошедшего ведется расследование в отношении неустановленных лиц, которым вменяется незаконная съемка военных объектов.

11 ноября газете The Wall Street Journal сообщили в МВД Германии, что количество «вторжений» беспилотников в Германию в 2025 году составило «чуть больше тысячи — в среднем не менее трех инцидентов в день». По словам представителей служб безопасности, БПЛА были разного размера — от коммерческих летательных аппаратов размером «с игрушку» до тех, что летали «в тесном строю» численностью до 15 единиц.

Ранее министр армии США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

