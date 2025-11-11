На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Германией за год появилось «чуть больше тысячи» неизвестных дронов

WSJ: количество вторжений дронов в ФРГ составляет чуть больше тысячи
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Количество «вторжений» беспилотников в Германию в 2025 году составило «чуть больше тысячи». Об этом газете The Wall Street Journal сообщили в МВД Германии.

«Представитель МВД Германии сообщил The Wall Street Journal, что общее число вторжений в этом году составляет «чуть больше тысячи» — в среднем не менее трех инцидентов в день», — говорится в сообщении издания.

По словам представителей служб безопасности, БПЛА были разного размера — от коммерческих летательных аппаратов размером «с игрушку» до тех, что летали «в тесном строю» численностью до 15 единиц.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что полеты дронов в небе над европейскими странами могут быть провокацией.

Политик обратил внимание, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появляются повсюду: около военных баз и аэропортов, в городах и полях. И до сих пор неизвестно, кому они принадлежат.

Ранее Макрон выступил с угрозой в адрес РФ из-за дронов.

