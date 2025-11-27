На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области
Антон Вергун/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от властей или МЧС.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись одному из самых продолжительных и массированных налетов украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак пострадали люди, повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. В одном из районов Новороссийска люди слышали предупреждения не только об атаке вражеских БПЛА, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении. Очевидцы назвали эту ночь «страшной».

Ранее в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет.

Атаки БПЛА на Россию
