Учитель отравил ученицу прямо в школе и домогался ее, пока она была под действием вещества

В Нигерии учитель отравил школьницу и домогался ее

Учителя из Нигерии судят за действия сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщает People Gazette.

Инцидент произошел в штате Лагос. По данным издания, 37-летний педагог вызвал 16-летнюю девушку к себе в класс, где в этот момент никого не было.

Мужчина заставил несовершеннолетнюю выпить неустановленное вещество, и, когда она послушалась, стал непристойно прикасаться к учащейся.

Учителя освободили под залог. Следующее заседание по делу состоится 18 декабря.

До этого в Индии от действий одного учителя пострадали 56 школьниц 6-12 классов. По данным следствия, он вызывал детей в свой класс, якобы чтобы они улучшили свои оценки. На деле он приставал к несовершеннолетним.

Помимо этого, вместе с директором он требовал у девочек ники в соцсетях и заставлял общаться с ним по ночам.

После того как пострадавшие обратились в полицию, обоих мужчин уволили.

Ранее в США учительница платила ученикам алкоголем и наркотиками за соитие.