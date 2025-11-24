Учительница платила ученикам алкоголем и наркотиками за соитие

В США учительница совращала детей и платила им наркотиками за соитие

В американском штате Калифорния суд вынес приговор учительнице, которая платила школьникам за возможность совершать действия сексуального характера с ними. Об этом сообщает Inquisitr.com.

По данным издания, 30-летняя учительница по имени Карисса Джейн Смит совершала преступления в период с августа 2023 по сентябрь 2024 года. Она дала ученикам свой ник в социальных сетях, где отправляла им фото непристойного характера.

Помимо этого, женщина совращала детей у себя дома и в других местах. За это всего она перевела им $100 на счета. Помимо этого, педагог покупала несовершеннолетним алкоголь и наркотики. Как рассказали сами дети, они соглашались на это, чтобы подзаработать.

Один из учеников в какой-то момент попытался шантажировать учительницу отправленными фото, но ее муж пришел на разборки со школьником с битой и угрожал ему.

В результате женщину приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее учительница изнасиловала школьницу, пока та спала у нее дома.