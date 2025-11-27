На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У нее все переломано»: в Челябинске девушку скинули с балкона пятого этажа

В Челябинске девушку избили и скинули с пятого этажа
true
true
true

В Челябинске девушка попала в больницу после того, как ее сбросили с балкона. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Гагарина. По данным Telegram-канала, у пострадавшей возник конфликт со знакомым, во время которого ее избили, затем толкнули с пятого этажа. На кадрах с места видно, как челябинка быстро спикировала с высоты головой вниз.

В результате она получила множество травм, среди которых перелом позвоночника, ребер и бедер. По словам источника, «у нее все переломано».

«Одно ребро проткнуло легкое, она не может дышать», – сообщается в публикации.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации, она на аппарате ИВЛ. Медики оказывают пациентке помощь.

До этого в Казахстане женщина выбросила из окна своих детей, из них выжил только старший. Мальчик получил тяжелые травмы и отказался возвращаться домой.
Мать признали невменяемой. Вместо лишения свободы ее приговорили к принудительному лечению.

Ранее в Москве мужчина упал с девятого этажа и не получил ни одной тяжелой травмы.

