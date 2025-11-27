На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде

На Ямале поезд сбил машину на переезде
Telegram-канал Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием поезда на Ямале. Об этом сообщает уральское управление ведомства.

Инцидент произошел на перегоне Новый Уренгой-Ягельная. По предварительной информации, автомобиль марки Mitsubishi выехал на рельсы, где его сбил состав.

На кадрах с места заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения капота. Переднюю часть поезда также деформировало.

«В результате столкновения никто не пострадал, схода подвижного состава не допущено», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется. Прокуратура проводит проверку, в рамках которой специалисты выяснят, соблюдались ли положения закона о безопасности движения.

Подобный случай до этого произошел в Бурятии. На станции Кичера большегруз столкнулся с поездом. В аварии, по данным пабликов, пострадал водитель, его состояние медики оценили как тяжелое.

Ранее в Китае поезд сбил 11 строителей.

