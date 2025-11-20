На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины пытаются вовлечь россиян в диверсии

ФСБ: спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты для вовлечения в диверсии
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в соцсетях с целью вовлечения россиян в диверсии. Об этом сообщил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

«Нами зафиксирован новый метод работы украинских спецслужб. Они создают фейковые аккаунты в различных социальных сетях», — сказал он.

По словам сотрудника ФСБ, украинские спецслужбы преимущественно используют мессенджер Telegram. Для реалистичности они наполняют свой аккаунт фотографиями и видео, которые, как правило, сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. После злоумышленники вступают в контакт с россиянами, втираются в доверие и склоняют к совершению диверсий и террористических актов. Также они могут писать сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Минобороны РФ с целью получения секретной информации.

20 ноября в ФСБ сообщили о задержании жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного офицера Минобороны. По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые должен был отдать военному в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи пива.

Российская контрразведка установила, что подозреваемый общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Экспертиза показала, что в бутылках с пивом присутствовали сильно действующие яды, которые при попадании в организм приводят к мучительной кончине в течение 20 минут.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ начали вербовать заключенных для фронта.

