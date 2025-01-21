В ДНР поймали шпиона украинской разведки

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) поймали украинского шпиона в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.

«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанный начал заниматься передачей информации о местонахождении ВС РФ украинской стороне еще до получения гражданства РФ. После получения паспорта гражданин по заданию украинской разведки продолжил собирать информацию о военных объектах России.

В отношении задержанного возбуждено дело по статьям о государственной измене и шпионаже.

До этого сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина РФ, призывавшего к экстремистской деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.