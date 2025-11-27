Названа причина жесткой посадки самолета Ан-2 в аэропорту Архангельской области

Прокуратура: у Ан-2 при посадке в аэропорту Васьково надломилась стойка шасси

У самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Васьково в Архангельской области надломилась стойка шасси. Об этом сообщила северо-западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 27 ноября в 15:55 при посадке на аэродром Васьково у самолета АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», рейс Лешуконское — Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по факту произошедшего организовали проверку. В ходе работы будут изучены исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково. По данным журналистов, борт, летевший по маршруту Лешуконское – Васьково, повредил при посадке шасси и крыло. На борту в этот момент находились 12 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ушиб руки.

