Реакцию фигурантов дела о теракте на Крымском мосту на свой приговор сняли на видео

Генеральная прокуратура России опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором показана реакция фигурантов дела о теракте на Крымском мосту на свой приговор.

На кадрах видно, что фигуранты дела спокойно стоят. Один из них выслушивает приговор, жуя жвачку. Также мужчина несколько раз дергает наклоненной головой.

26 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвинили в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменили контрабанду взрывчатки.

По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие лица создали группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В группу вошли упомянутые граждане и другие люди. Малюк организовал изготовление взрывного устройства на Украине. Его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.