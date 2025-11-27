На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы факторы, которые должны насторожить при покупке жилья

Риелтор Чернокульский: низкая цена должна насторожить покупателей жилья
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский в интервью RT перечислил факторы, которые должны насторожить при покупке жилья на вторичном рынке. Первый из них — цена, если она ниже аналогичных объектов на рынке.

«Если объект расположен не на первом или последнем этаже, в нем отсутствует ремонт, то объективных причин для слишком большой скидки нет. У объекта и его собственника могут быть проблемы с документами, возможно, есть неочевидные бытовые вопросы, с которыми покупатель столкнется позже», — предупредил эксперт.

Еще один настораживающий фактор, по его словам, — сильная ретушь фотографий в объявлениях. В лучшем случае вариант может быть несуществующим — одним из способов привлечения клиентов недобросовестными риелторами, а в худшем — это могут быть мошенники.

Кроме того, должны вызвать вопросы расхождения в объявлении и при просмотре: другой этаж, внешний вид квартиры, несоответствие планировки снимкам, добавил Чернокульский.

Он также напомнил, что при покупке недвижимости важно проверять все документы. При этом продавец или его представитель не должны уклончиво отвечать на их запрос.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что при покупке квартиры важно не только провести юридическую проверку документов, но и оценить, реальны ли намерения у продавца, вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Лучше всего, если сделку будет сопровождать юрист, специализирующийся на анализе истории перехода прав собственности, подчеркнул он.

Ранее россиянам рассказали, что делать при попытке продавца квартиры откатить сделку.

