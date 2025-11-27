На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что делать при попытке продавца квартиры откатить сделку

Юрист Соловьёв: сделки с квартирами часто пытаются откатить не из-за аферистов
true
true
true
close
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Если после покупки квартиры гражданин столкнулся с ситуацией, когда продавец пытается откатить сделку обратно, ссылаясь, что действовал под влиянием мошенников, важно незамедлительно принимать меры. Часто инициаторами таких прецедентов являются не аферисты, а сами бывшие владельцы, предупредил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В первую очередь важно проверить, что лежит в основе требования экс-владельца признать сделку недействительной. По словам специалиста, практика показывает, что в большинстве случаев основания для таких решений выглядят очень сомнительно.

«Как правило, в 99% случаев — это не правовые коллизии, а мошенническое воздействие», — пояснил Соловьёв.

Зачастую причиной споров являются не мошеннические действия, а недобросовестность самих продавцов, подчеркнул он. Лучше всего в такой ситуации нанять опытного юриста, а также запросить копии постановлений о возбуждении уголовного дела. Кроме того, необходимо потребовать у продавца материалы психолого-психиатрической экспертизы продавца и проверить наличие реальных доказательств, перечислил юрист. Если обнаружатся следы фальсификации, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы и требовать, чтобы на квартиру наложили обременение для предотвращения ее обратной регистрации.

«Четкие, напористые действия могут полностью сорвать попытку отъема квартиры», — заключил юрист.

Накануне председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что направил правительству на оценку два законопроекта о защите россиян, приобретающих недвижимость. Они предполагают изменение подхода к признанию сделок недействительными – возвращать квартиры жертвам мошенников предлагается только после возмещения всей затраченной суммы покупателю. Необходимость принятия законопроектов Нилов объяснил назревающим кризисом на рынке жилья и ростом количества случаев, когда добросовестные покупатели остаются без денег и без квартиры.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами