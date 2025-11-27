Россиянам рассказали, что делать при попытке продавца квартиры откатить сделку

Если после покупки квартиры гражданин столкнулся с ситуацией, когда продавец пытается откатить сделку обратно, ссылаясь, что действовал под влиянием мошенников, важно незамедлительно принимать меры. Часто инициаторами таких прецедентов являются не аферисты, а сами бывшие владельцы, предупредил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В первую очередь важно проверить, что лежит в основе требования экс-владельца признать сделку недействительной. По словам специалиста, практика показывает, что в большинстве случаев основания для таких решений выглядят очень сомнительно.

«Как правило, в 99% случаев — это не правовые коллизии, а мошенническое воздействие», — пояснил Соловьёв.

Зачастую причиной споров являются не мошеннические действия, а недобросовестность самих продавцов, подчеркнул он. Лучше всего в такой ситуации нанять опытного юриста, а также запросить копии постановлений о возбуждении уголовного дела. Кроме того, необходимо потребовать у продавца материалы психолого-психиатрической экспертизы продавца и проверить наличие реальных доказательств, перечислил юрист. Если обнаружатся следы фальсификации, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы и требовать, чтобы на квартиру наложили обременение для предотвращения ее обратной регистрации.

«Четкие, напористые действия могут полностью сорвать попытку отъема квартиры», — заключил юрист.

Накануне председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что направил правительству на оценку два законопроекта о защите россиян, приобретающих недвижимость. Они предполагают изменение подхода к признанию сделок недействительными – возвращать квартиры жертвам мошенников предлагается только после возмещения всей затраченной суммы покупателю. Необходимость принятия законопроектов Нилов объяснил назревающим кризисом на рынке жилья и ростом количества случаев, когда добросовестные покупатели остаются без денег и без квартиры.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.