Потерявшийся в аэропорту Бангкока россиянин найден, у него провалы в памяти

В Таиланде нашли туриста из РФ, потерявшегося в аэропорту

Россиянин, который пропал прямо перед возвращением домой из Таиланда, нашелся. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, после того как о ситуации стало известно, на поиски мужчины вышли добровольцы. В результате одна из волонтеров нашла путешественника.

Выяснилось, что он зашел в один из местных ресторанов, поел и не расплатился. Его задержали, но, когда он отдал заведению нужную сумму, его отпустили. Больше турист не смог ничего вспомнить.

Известно, что «что-то неладное» мужчина почувствовал после еды. Предполагается, что кто-то мог отравить россиянина, но зачем – неизвестно. Из вещей у россиянина пропала только сумка с вещами.

Семья купила путешественнику билеты домой. Они планируют отправить родственника на обследование.

О пропавшем жителе Сахалина стало известно накануне. Турист отдохнул в Бангкоке и приехал в аэропорт, но в самолет так и не сел. В течение трех дней его не могли найти. Россиянин не отвечал на звонки.

