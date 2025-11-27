На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потерявшийся в аэропорту Бангкока россиянин найден, у него провалы в памяти

В Таиланде нашли туриста из РФ, потерявшегося в аэропорту
true
true
true
close
Shutterstock

Россиянин, который пропал прямо перед возвращением домой из Таиланда, нашелся. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, после того как о ситуации стало известно, на поиски мужчины вышли добровольцы. В результате одна из волонтеров нашла путешественника.

Выяснилось, что он зашел в один из местных ресторанов, поел и не расплатился. Его задержали, но, когда он отдал заведению нужную сумму, его отпустили. Больше турист не смог ничего вспомнить.

Известно, что «что-то неладное» мужчина почувствовал после еды. Предполагается, что кто-то мог отравить россиянина, но зачем – неизвестно. Из вещей у россиянина пропала только сумка с вещами.

Семья купила путешественнику билеты домой. Они планируют отправить родственника на обследование.

О пропавшем жителе Сахалина стало известно накануне. Турист отдохнул в Бангкоке и приехал в аэропорт, но в самолет так и не сел. В течение трех дней его не могли найти. Россиянин не отвечал на звонки.

Ранее разыскиваемую из-за долга в 30 млн рублей блогершу из Ярославля заметили в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами