Разыскиваемая из-за долга в 30 млн рублей блогерша из Ярославля отдыхает на Пхукете

Блогершу-сексолога из Ярославля Анжелику Молеву разыскивают кредиторы из-за долга в 30 млн рублей, пока женщина отдыхает на пляжах Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Как утверждается в публикации, Молева, будучи руководителем ООО «Агроинвесткапитал», взяла многомиллионные кредиты на свою компанию, которые затем вывела на личные счета. Эти деньги, заявляет «База», она потратила на покупку новой квартиры, автомобиля и путешествия.

Затем фирма блогерши обанкротилась, но активов не хватило для погашения долгов, поэтому Молеву привлекли к субсидиарной ответственности. Сейчас инфлюенсер должна банкам 30 миллионов рублей, но «не торопится возвращать долг». Она публикует фотографии с отдыха в пятизвездочном отеле Таиланда.

Анжелика Молева — блогерша и предпринимательница, основавшая собственный бренд одежды. У нее около 100 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а в своих публикациях автор курсов наставничества делится взглядами на самореализацию и дает советы по развитию «здорового эгоизма».

