На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разыскиваемая из-за долга в 30 млн рублей блогерша из Ярославля отдыхает на Пхукете

«База»: блогершу-сексолога Молеву разыскивают кредиторы из-за долга в 30 млн
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Блогершу-сексолога из Ярославля Анжелику Молеву разыскивают кредиторы из-за долга в 30 млн рублей, пока женщина отдыхает на пляжах Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Как утверждается в публикации, Молева, будучи руководителем ООО «Агроинвесткапитал», взяла многомиллионные кредиты на свою компанию, которые затем вывела на личные счета. Эти деньги, заявляет «База», она потратила на покупку новой квартиры, автомобиля и путешествия.

Затем фирма блогерши обанкротилась, но активов не хватило для погашения долгов, поэтому Молеву привлекли к субсидиарной ответственности. Сейчас инфлюенсер должна банкам 30 миллионов рублей, но «не торопится возвращать долг». Она публикует фотографии с отдыха в пятизвездочном отеле Таиланда.

Анжелика Молева — блогерша и предпринимательница, основавшая собственный бренд одежды. У нее около 100 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а в своих публикациях автор курсов наставничества делится взглядами на самореализацию и дает советы по развитию «здорового эгоизма».

Ранее стало известно, что Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря концертам в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами