Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал на США

Fox News: подозреваемый в стрельбе по гвардейцам в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ

Подозреваемый в стрельбе по двум военнослужащим национальной гвардии в Вашингтоне сотрудничал с различными структурами правительства США, в том числе ЦРУ. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в американских силовых структурах.

По данным канала, 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал работал в составе «партнерских сил» США в Кандагаре и поддерживал контакты с несколькими американскими ведомствами. Именно эта работа стала основанием для его вывоза из Афганистана в США в 2021 году.

Мужчина прибыл в соединенные Штаты легально, по гуманитарной программе в рамках программы Operation Allies Welcome, начатой после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Афганец проживал в штате Вашингтон вместе с женой и пятью детьми. Осуществленная им стрельба расследуется как возможный акт международного терроризма, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне накануне Дня Благодарения. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в страну из «адской дыры на земле» (Афганистана — прим. ред.). Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне служил в армии Афганистана десять лет и работал со спецназом США.