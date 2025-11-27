Появились подробности о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне служил в армии Афганистана

Мужчина, который устроил стрельбу в Вашингтоне, служил в армии Афганистана десять лет и работал со спецназом США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на родственников подозреваемого.

Отмечается, что Рахманулла Лаканвал был гражданином Афганистана и служил в армии страны десять лет. В результате инцидента он также получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице.

Родственник Лаканвала рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года. Часть службы мужчина проходил на военной базе в Кандагаре.

«Мы были той целью, на которую напал Талибан (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане», поделился собеседник канала.

Лаканвал приехал в Соединенные Штаты через пять месяцев после того, как президент Джо Байден в 2021 году объявил о выводе американских войск из Афганистана. Это привело к захвату талибами власти в стране.

По словам родственника, Лаканвал, выросший в провинции Хост, проживал в Беллингем (штат Вашингтон) со своей женой и пятью детьми.

В Вашингтоне накануне Дня Благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из «адской дыры на земле». Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.