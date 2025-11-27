Больше половины россиян поддержали внедрение биометрии для доступа на территории школ

Больше половины опрошенных россиян придерживаются мнения, что школы должны получить возможность использовать биометрию для прохода учеников на территорию. Они считают, что такая мера обезопасит детей. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 57% респондентов не против, чтобы вход по биометрии настроили во всех школах, в том числе и в тех, где учатся члены их семьи. Опрошенные считают, что необходимо пользоваться возможностями, которые предоставляют современные технологии.

Однако 41% участников исследования заявил, что в нельзя вводить допуск в школы по биометрии. Эти россияне объяснили, что не хотят, чтобы информация об их детях хранилась на серверах, в числе которых могут оказаться и не очень надежные. Респонденты отметили, что в школах учатся несовершеннолетние, которые, когда вырастут, могут быть против наличия своих данных в каких-либо хранилищах. По мнению опрошенных, это нарушает права тех, кто сейчас не может принимать такие решения самостоятельно.

Оставшийся 2% россиян проголосовали за вариант «другое».

Напомним, в ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в российских школах смогут использовать биометрию для проверки доступа на территорию. По его словам, биометрия станет альтернативой картам и пропускам.

