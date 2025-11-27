На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать мать с ребенком на руках

В Бразилии полуголый преступник проник в дом к женщине и попытался ее изнасиловать
true
true
true
close
Police Department

В Бразилии мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать женщину с ребенком на руках. Об этом сообщает газета Metropoles.

Инцидент произошел в муниципалитете Кристалина, штат Гояс. По данным полиции, мужчина проник в дом со спущенными штанами и попытался изнасиловать хозяйку. Он приблизился к женщине, которая держала на руках годовалую дочь, и начал мастурбировать.

Потерпевшая стала звать на помощь и попыталась убежать от нападавшего, который ее толкнул. В этот момент ребенок ударился головой о стену.

Женщине удалось покинуть дом и выбежать на улицу с криками о помощи. Подозреваемого пытались задержать прохожие, но мужчина скрылся с места происшествия. Тем не менее полиции удалось арестовать его в кратчайшие сроки.

Задержанного доставили в Институт судебной медицины (IML) для медицинского освидетельствования, а затем поместили под стражу. Ему будут предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, угрозах и сексуальных домогательствах.

Как уточняется, мужчина уже имеет несколько судимостей, и в момент задержания находился на испытательном сроке с электронным браслетом, который он сломал и перестал носить.

Ранее мужчина попытался изнасиловать девочку и едва не сжег ее дом из мести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами