Мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать мать с ребенком на руках

В Бразилии мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать женщину с ребенком на руках. Об этом сообщает газета Metropoles.
Инцидент произошел в муниципалитете Кристалина, штат Гояс. По данным полиции, мужчина проник в дом со спущенными штанами и попытался изнасиловать хозяйку. Он приблизился к женщине, которая держала на руках годовалую дочь, и начал мастурбировать.
Потерпевшая стала звать на помощь и попыталась убежать от нападавшего, который ее толкнул. В этот момент ребенок ударился головой о стену.
Женщине удалось покинуть дом и выбежать на улицу с криками о помощи. Подозреваемого пытались задержать прохожие, но мужчина скрылся с места происшествия. Тем не менее полиции удалось арестовать его в кратчайшие сроки.
Задержанного доставили в Институт судебной медицины (IML) для медицинского освидетельствования, а затем поместили под стражу. Ему будут предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, угрозах и сексуальных домогательствах.
Как уточняется, мужчина уже имеет несколько судимостей, и в момент задержания находился на испытательном сроке с электронным браслетом, который он сломал и перестал носить.
Ранее мужчина попытался изнасиловать девочку и едва не сжег ее дом из мести.