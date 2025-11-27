Мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать мать с ребенком на руках

В Бразилии полуголый преступник проник в дом к женщине и попытался ее изнасиловать

В Бразилии мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать женщину с ребенком на руках. Об этом сообщает газета Metropoles.

Инцидент произошел в муниципалитете Кристалина, штат Гояс. По данным полиции, мужчина проник в дом со спущенными штанами и попытался изнасиловать хозяйку. Он приблизился к женщине, которая держала на руках годовалую дочь, и начал мастурбировать.

Потерпевшая стала звать на помощь и попыталась убежать от нападавшего, который ее толкнул. В этот момент ребенок ударился головой о стену.

Женщине удалось покинуть дом и выбежать на улицу с криками о помощи. Подозреваемого пытались задержать прохожие, но мужчина скрылся с места происшествия. Тем не менее полиции удалось арестовать его в кратчайшие сроки.

Задержанного доставили в Институт судебной медицины (IML) для медицинского освидетельствования, а затем поместили под стражу. Ему будут предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, угрозах и сексуальных домогательствах.

Как уточняется, мужчина уже имеет несколько судимостей, и в момент задержания находился на испытательном сроке с электронным браслетом, который он сломал и перестал носить.

