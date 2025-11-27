В Новосибирске неизвестный оставил около лифта пачку купюр с пугающей запиской

В многоэтажке Новосибирска обнаружили пачку денег с запиской

Жители Новосибирска обнаружили пачку купюр около лифта многоэтажки. Об этом сообщает Mash Siberia.

Деньги нашли в доме на Большевистской улице. На кадрах с места видно, как неизвестные положили пачку банкнот в угол, верхняя купюра была номиналом 100 рублей. Местным жителям предмет показался подозрительным, они вызвали охрану комплекса.

«Взрывчатки внутри не нашли, но увидели бумажку с посланием», – сообщается в публикации.

В скрученной пачке была записка, в которой автор угрожает нашедшему. Предполагается, что автор текста мог пропитать купюры химикатом.

В середине месяца от начиненной взрывчаткой десятирублевой купюры пострадал десятилетний мальчик, который шел на тренировку и решил подобрать предмет. По словам тренера, который пришел на помощь, вся рука пострадавшего была в крови.

В течение шести часов специалисты оперировали ребенка, но сохранить пальцы не смогли. Пациенту частично ампутировали пальцы на правой руке.

Ранее россиянам посоветовали не трогать увиденные на улице свертки денег.