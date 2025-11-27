На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли есть морепродукты в Рождественский пост

Священник Пархоменко: в Рождественский пост можно есть морепродукты
Dejan82/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые решат соблюдать Рождественский пост с 28 ноября, могут включать в свой рацион морепродукты. Об этом в беседе с RT рассказал православный священник, протоиерей Константин Пархоменко.

«Так как морепродукты не свойственны русской кухне, наши отцы никогда на эту тему не высказывались. Их этот вопрос не интересовал, и они не понимали, каких там на Афоне морских гадов едят», — сказал он.

Однако, по его словам, теперь это допустимо. Он уточнил, что морепродукты исключаются только в самом строгом Великом посту.

Наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унженского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий) до этого дал советы тем, кто будет соблюдать Рождественский пост впервые. По его словам, важно оценить свои силы. Если есть хронические заболевания (сахарный диабет, малокровие и так далее), поститься по уставу не получится. Священник подчеркнул, что важны усилия духа над собой, но не жертвы для здоровья.

Он также обратил внимание, что в Рождественский пост, даже по строгому уставу, в праздничные, субботние и воскресные дни можно употреблять рыбу.

Ранее врач назвала главные источники белка на время Рождественского поста.

