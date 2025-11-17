На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные источники белка на время Рождественского поста

Врач Писарева: бобовые станут источником белка на время Рождественского поста
sweet marshmallow/Shutterstock/FOTODOM

Во время Рождественского поста вместо мяса и молочной продукции для получения белка можно есть бобовые. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, в рацион стоит включать чечевицу, нут, фасоль, а также крупы (киноа, овсянку, гречку), орехи и семена. Однако она напомнила, что орехи имеют высокую калорийность.

«И из них не стоит полностью составлять рацион, а добавлять их к еде. Чтобы белок полноценно усваивался, рекомендуется сочетать бобовые со злаками. Например, чечевичный суп и цельнозерновой хлеб. Или рис и тофу. Так можно получить весь спектр аминокислот», — отметила Писарева.

Кроме того, врач призвала не забывать про зеленые овощи, которые помогут сбалансировать рацион и внести в него разнообразие.

Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) до этого рассказал «Газете.Ru», что во время Рождественского поста православная церковь рекомендует воздержаться от употребления алкоголя, но иногда немного вина все же выпить можно.

Ранее врач назвала тревожные признаки избытка белка в рационе.

