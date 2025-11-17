Врач назвала главные источники белка на время Рождественского поста

Во время Рождественского поста вместо мяса и молочной продукции для получения белка можно есть бобовые. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, в рацион стоит включать чечевицу, нут, фасоль, а также крупы (киноа, овсянку, гречку), орехи и семена. Однако она напомнила, что орехи имеют высокую калорийность.

«И из них не стоит полностью составлять рацион, а добавлять их к еде. Чтобы белок полноценно усваивался, рекомендуется сочетать бобовые со злаками. Например, чечевичный суп и цельнозерновой хлеб. Или рис и тофу. Так можно получить весь спектр аминокислот», — отметила Писарева.

Кроме того, врач призвала не забывать про зеленые овощи, которые помогут сбалансировать рацион и внести в него разнообразие.

Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) до этого рассказал «Газете.Ru», что во время Рождественского поста православная церковь рекомендует воздержаться от употребления алкоголя, но иногда немного вина все же выпить можно.

