Священник дал совет тем, кто впервые будет соблюдать Рождественский пост

Священник Коломацкий: перед постом важно оценить состояние здоровья
true
true
true
close
Shutterstock

Наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унженского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий) в беседе с Tsargrad.tv дал советы тем, кто будет соблюдать Рождественский пост (начнется 28 ноября) впервые. По его словам, важно оценить свои силы. Если есть хронические заболевания (сахарный диабет, малокровие и т.п.), поститься по уставу не получится. Священник подчеркнул, что важны усилия духа над собой, но не жертвы для здоровья.

«В начале поста решите, что вам по силам. Если сомневаетесь, посоветуйтесь со священником. Но то, что решили, того держитесь. Тогда вы обязательно почувствуете и увидите плоды поста для себя. Как правило, это чувство приходит после окончания Рождественской божественной литургии и Причастия на ней», — отметил Варфоломей.

Он также обратил внимание, что в Рождественский пост, даже по строгому уставу, в праздничные, субботние и воскресные дни можно употреблять рыбу.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого говорила, что во время Рождественского поста вместо мяса и молочной продукции для получения белка можно есть бобовые. По ее словам, в рацион стоит включать чечевицу, нут, фасоль, а также крупы (киноа, овсянку, гречку), орехи и семена. Однако специалист напомнила, что орехи имеют высокую калорийность.

Кроме того, она призвала не забывать про зеленые овощи, которые помогут сбалансировать рацион и внести в него разнообразие.

Ранее священник объяснил, можно ли пить алкоголь в Рождественский пост.

