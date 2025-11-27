Вербовавшая новобранцев в РДК студентка предстанет перед судом

Студентка Полина Костикова, вербовавшая новобранцев в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), предстанет перед судом. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Там уточнили, что 22-летняя Полина Костикова обвиняется в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Костиковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурантка признала вину. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Костикова связана с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Кроме того, предполагается, что она занималась финансовым обеспечением «Русского добровольческого корпуса», находясь за границей, а после возвращения в Россию — подбором новых участников для организации.

По данным следствия, 15 мая Костикова самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС при проверке такси, в котором она ехала. Девушка арестована до 7 ноября.

