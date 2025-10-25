На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело студентки о вербовке в РДК направлено в прокуратуру

ТАСС: дело студентки Костиковой о вербовке в РДК направили в прокуратуру
true
true
true
close
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Прокуратура рассмотрит уголовное дело студентки Полины Костиковой, которую подозревают в вербовке россиян в террористические организации Украины, в частности, в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Материалы уголовного дела в отношении Костиковой Полины Юрьевны с обвинительным заключением направлены в прокурору для утверждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантка признала вину. Ей инкриминируют преступление по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация участия в деятельности террористической организации»). Костиковой грозит до 20 лет лишения свободы. После рассмотрения прокуратурой дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд

Следствие считает, что Костикова связана с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Кроме того, предполагается, что она занималась финансовым обеспечением «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), находясь за границей, а после возвращения в Россию - подбором новых участников для организации.

По данным следствия, 15 мая Костикова самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС в ходе проверки такси, в котором она ехала. Сейчас девушка арестована до 7 ноября.

Ранее в Госдуме одобрили усиление наказаний за склонение детей к диверсиям.

