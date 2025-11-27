В Омане россиян хотели заселить в отель, неработающий уже год

В Омане отель не предупредил туроператора из России, что не работает уже год

Группа российских туристов прилетела в Оман и планировала заселиться в отель, который не работает уже год. Об этом сообщило издание TourDom со ссылкой на турагента.

По словам турагента, россиян планировали заселить в гостиницу Garden Hotel Muskat на две ночи — с 1 октября по 2 ноября. Однако на месте выяснилось, что отель не работает. При этом организация выдала подтверждение о бронировании, утверждает агент. В результате туристы решили обратиться в соседнюю гостиницу, где им сказали, что Garden Hotel Muskat уже год не принимает постояльцев.

Агент отметила, что ей пришлось срочно искать другой отель и самостоятельно его оплачивать. Также она покрыла расходы на такси до гостиницы и трансфер от него до пляжа и обратно.

Представитель туроператора, через которого осуществили первое бронирование, заявил, что на тот момент отель работал в штатном режиме.

