В Омане россиян хотели заселить в отель, неработающий уже год

В Омане отель не предупредил туроператора из России, что не работает уже год
Группа российских туристов прилетела в Оман и планировала заселиться в отель, который не работает уже год. Об этом сообщило издание TourDom со ссылкой на турагента.

По словам турагента, россиян планировали заселить в гостиницу Garden Hotel Muskat на две ночи — с 1 октября по 2 ноября. Однако на месте выяснилось, что отель не работает. При этом организация выдала подтверждение о бронировании, утверждает агент. В результате туристы решили обратиться в соседнюю гостиницу, где им сказали, что Garden Hotel Muskat уже год не принимает постояльцев.

Агент отметила, что ей пришлось срочно искать другой отель и самостоятельно его оплачивать. Также она покрыла расходы на такси до гостиницы и трансфер от него до пляжа и обратно.

Представитель туроператора, через которого осуществили первое бронирование, заявил, что на тот момент отель работал в штатном режиме.

19 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся в шторм реки. Вечером 17 ноября 20 россиян отправились из города Нячанг на экскурсию в Дананг. Вернуться они должны были спустя сутки. Однако ночью автобус остановился из-за наводнения и был заблокирован уже сутки.

Ранее юрист рассказал, на что имеют право туристы в заграничных отелях.

