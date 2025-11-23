На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, на что имеют право туристы в заграничных отелях

Юрист Адамс: турист имеет право запросить состав блюд, включенных в питание отеля
close
Depositphotos

Турист при заселении в отель за границей вправе запросить, какие именно данные о нем хранятся, и потребовать их удаления после выезда, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Он также обратил внимание, что после бронирования номера онлайн гостиница не может включить дополнительные платежи после подтверждения.

«Когда человек заселяется в отель за границей, он редко задумывается, что отношения между ним и гостиницей регулируются не только внутренними правилами, но и международными нормами. Турист заключает договор возмездного оказания услуг, а значит, имеет не просто набор удобств, а набор юридически защищенных прав. И эти права шире, чем возможность получить халат и тапочки. Первое, на что стоит обратить внимание, — это цена. В странах Евросоюза и Великобритании действует требование о полной предварительной информации: отель обязан указывать итоговую стоимость проживания со всеми обязательными налогами и сборами. Если турист бронирует номер онлайн, гостиница не может «добавить» платежи уже после подтверждения. В США с 2025 года за сокрытие таких деталей предусмотрены штрафы, а Федеральная торговая комиссия требует отображения финальной цены до момента оплаты», — сказал он.

Юрист также обратил внимание на вопрос персональных данных. По его словам, отели в Европе подчиняются общему регламенту о защите данных.

«Это значит, что копирование паспорта, сбор лишних сведений или передача информации третьим лицам возможны только в строго определенных случаях. Турист вправе запросить, какие именно данные о нем хранятся, и потребовать их удаления после выезда», — пояснил Адамс.

Что касается безопасности имущества, то гостиница отвечает за сохранность вещей постояльца, даже если об этом нет отдельного указания в договоре, обратил внимание юрист.

«При утрате или краже администрация не вправе просто сослаться на внутренние правила — действует презумпция вины отеля. Если в номере предусмотрен сейф, а ценности сданы на хранение, ответственность возрастает. Важное право связано с питанием. Если отель предлагает завтраки или ужины, клиент вправе знать состав блюд и перечень аллергенов. Также в большинстве стран Европы и в США действует запрет на дискриминацию при оказании гостиничных услуг. Отказ в размещении по признаку гражданства, расы, религии или инвалидности может повлечь крупные санкции. Для людей с ограниченными возможностями должны быть обеспечены условия доступа и проживания», — добавил Адамс.

Если проживание включено в турпакет вместе с перелетом, ответственность за качество размещения несет не только отель, но и туроператор. При несоответствии условий договору клиент имеет право на перерасчет стоимости и компенсацию расходов, констатировал юрист.

Ранее юрист раскрыл, что грозит за кражу полотенца из отеля.

