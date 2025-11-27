В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом вирусе с неожиданным симптомом

Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространяющемся по России необычном вирусе. Комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

«В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, в стране не нашли какие-либо новые нетипичные патогены.

Специалисты напомнили, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания.

До этого портал MSK1 со ссылкой на жителей столицы писал, что жители Москвы пожаловались на вирус, вызывающий повышение температуры, кашель и боль в ушах. По словам одной из москвичек, сперва у нее начался озноб с першением в горле. Позже у девушки поднялась температура до 38,8°C, заболело горло, а также возник сильный кашель с мокротой и боль в ушах.

Ранее двухлетняя россиянка едва не лишилась слуха из-за редкого осложнения ОРВИ.