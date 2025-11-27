Столовая в Сургуте, где отравились студенты, временно закрылась по решению суда

В Сургуте по решению суда на 90 дней закрыли столовую колледжа, где произошло массовое отравление студентов. Об этом сообщает УФССП России по Югре в группе «ВКонтакте».

«На предприятии не был налажен производственный контроль: ни работа оборудования, ни процессы приготовления пищи не подвергались систематическому мониторингу. Дополнительным нарушением стал допуск персонала к работе без необходимых отметок о состоянии здоровья в гигиеническом журнале. Все выявленные нарушения создают угрозу распространения заболеваний среди учащихся», — сказано в сообщении.

По последним данным, после посещения столовой отравились 48 человек, 45 из которых — студенты учебного заведения. В итоге прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовала проверку по факту массового отравления.

Вечером 13 ноября стало известно о массовом отравлении в Махачкале. По данным Минздрава республики, в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. У всех пациентов наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.