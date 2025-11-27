Полиция заинтересовалась инцидентом с девочкой, которой зажало руку эскалатором в Приморье

В Приморье полиция проверяет инцидент с девочкой, пострадавшей на эскалаторе

В Приморье полиция заинтересовалась инцидентом с девочкой, которой зажало руку эскалатором. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейским сообщили, что руку четырехлетней девочки затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней эскалатора в торговом центре. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Инспекторы ПДН устанавливают детали и обстоятельства случившегося и проводят опрос законных представителей девочки. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в городе Фокино, когда девочка спускалась на эскалаторе, расположенном в торговом центре. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент малолетняя упала. В результате ее рука оказалась зажата движущимся механизмом эскалатора, и та получила серьезные травмы.

Ранее мальчик едва не потерял руку после поездки на эскалаторе в петербургском метро.