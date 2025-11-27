Руку девочки зажало механизмом эскалатора в российском торговом центре

В Приморье рука ребенка оказалась травмирована механизмом эскалатора. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в городе Фокино, когда девочка спускалась на эскалаторе, судя по кадрам с места происшествия, расположенном в торговом центре. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент малолетняя упала. В результате ее рука оказалась зажата движущимся механизмом эскалатора.

Ребенок получил серьезные травмы, подробной информации о состоянии девочки не поступало. Пострадавшую планируют доставить в медицинское учреждение города Находка для оказания необходимой помощи.

До этого мальчик едва не потерял руку после поездки на эскалаторе в петербургском метро. Ребенок поместил правую кисть между стенкой и движущейся ступенью эскалатора, когда спускался к платформе.

Ранее в курском ТЦ девочка схватилась за ленту эскалатора и рухнула с высоты.