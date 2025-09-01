На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчик едва не потерял руку после поездки на эскалаторе в петербургском метро

В Петербурге спасли кисть 4-летнего ребенка, чья рука застряла в эскалаторе
ariq rizqi/Shutterstock/FOTODOM

Ребенок получил травму на станции метро в Санкт-Петербурге, сообщается на портале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на станции «Площадь Восстания». Четырехлетний мальчик поместил правую кисть между стенкой и движущейся ступенью эскалатора, когда спускался к платформе.

На место вызвали медиков, которые немедленно доставили ребенка в клинику Педиатрического университета. У него диагностировали рваные раны правой кисти, травму безымянного пальца и множественные ссадины.

Операция прошла успешно, после чего родители забрали ребенка домой.

До этого в Тыве школьник нашел неизвестный предмет и подорвался на нем. Мальчика спасти не удалось. На месте также находился еще один ребенок, он попал в больницу, медики оценили его состояние как средней степени тяжести. У пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног, головы и спины.

Ранее российский школьник едва не остался без глаза после игры со сверстниками.

