На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нутрициолог назвала идеальную температуру напитков

Нутрициолог Панова призвала употреблять теплые, но не горячие напитки
true
true
true
close
Ekaterina Poltoracnienko/Shutterstock/FOTODOM

Для желудка вредны как ледяная вода, так и кипяток. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.

«Кипяток для стенок желудка не очень хорош, потому что если у вас есть какие-то хронические заболевания или проблемы с желудочно-кишечным трактом, то они могут усугубиться», — отметила специалист.

Идеальный вариант, по ее словам, — теплая вода, поскольку она не провоцирует болезни ЖКТ и благоприятно подействует на организм в целом.

До этого Панова говорила, что горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. К примеру, кофе обезвоживает организм, а зеленый чай охлаждает, что зимой не нужно.

Она посоветовала утолять жажду обычной водой, чтобы не нарушать работу организма.

Ранее диетолог рассказала, как предотвратить обострение заболеваний ЖКТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами