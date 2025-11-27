Нутрициолог назвала идеальную температуру напитков

Для желудка вредны как ледяная вода, так и кипяток. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.

«Кипяток для стенок желудка не очень хорош, потому что если у вас есть какие-то хронические заболевания или проблемы с желудочно-кишечным трактом, то они могут усугубиться», — отметила специалист.

Идеальный вариант, по ее словам, — теплая вода, поскольку она не провоцирует болезни ЖКТ и благоприятно подействует на организм в целом.

До этого Панова говорила, что горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. К примеру, кофе обезвоживает организм, а зеленый чай охлаждает, что зимой не нужно.

Она посоветовала утолять жажду обычной водой, чтобы не нарушать работу организма.

Ранее диетолог рассказала, как предотвратить обострение заболеваний ЖКТ.