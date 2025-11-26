Диетолог рассказала, как предотвратить обострение заболеваний ЖКТ

В межсезонье россияне нередко сталкиваются с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Защититься от этого и снизить нагрузку на ЖКТ можно с помощью правильного питания и достаточного потребления воды. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

По словам эксперта, одним из наиболее эффективных способов предотвратить обострение заболеваний ЖКТ является переход на дробное питание, согласно которому человеку необходимо питаться небольшими порциями от 4 до 5 раз в день. Благодаря такому подходу пища поступает в организм постоянно, поддерживая ритмичную работу кишечника и предотвращая застои. Помимо этого, небольшой объем еды легче переваривается, снижая нагрузку на желудок, поджелудочную железу и другие органы, добавила диетолог.

По ее словам, в рационе также должно быть достаточное количество клетчатки, которая содержится в таких продуктах, как овощи, фрукты, зелень или крупы. Врач объяснила, что клетчатка стимулирует здоровую перистальтику кишечника, предотвращая запоры, а также снижает риск воспалительных процессов.

Диетолог отметила, что важно обращать внимание на жирность пищи, особенно пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени или желчного пузыря. Она объяснила, что избыток жиров замедляет процесс переваривания пищи, провоцируя тяжесть в желудке, вздутие и дискомфортные ощущения. В осенний период особенно важно отдавать предпочтение полезным жирам, содержащимся в авокадо, орехах и растительных маслах.

Помимо этого, врач напомнила о необходимости исключить из рациона продукты, которые негативно влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта. В этом числе алкоголь, большое количество острой или кислой пищи, ультрапереработанные продукты (например, фастфуд и сладкие газированные напитки), а также крепкий кофе.

Диетолог добавила, что тем, у кого нет противопоказаний, следует выпивать не менее 1,5 литра жидкости ежедневно. При этом около 20% из этого человек получает из пищи, а остальные 80% должны составлять чистая вода и другие напитки.

