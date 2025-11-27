На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские спасатели вызволили 85-летнюю женщину, которую придавило шкафом на кухне

В Уфе 85-летнюю женщину придавило шкафом на кухне
Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе спасатели вызволили 85-летнюю женщину, которую придавило кухонным шкафом. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Октября в Советском районе. Родственники пенсионерки рассказали спасателям, что пожилая женщина не выходит на связь, но в ее квартире при этом горит свет. Они попросили открыть дверь ее жилища.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. На кухне они обнаружили пенсионерку, лежавшую на полу и прижатую упавшим на нее кухонным шкафом. Спасатели освободили женщину из-под завала.

До этого в Новосибирске дерево рухнуло на пожилую пару. Женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Позже стало известно, что пострадал также и мужчина.

Ранее в Челябинской области ребенка придавило рухнувшими качелями.

