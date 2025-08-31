В Челябинской области ребенка придавило рухнувшими качелями

В Челябинской области на ребенка упали качели на детской площадке

В Еткульском районе Челябинской области ребенок получил ушибы почки и легкого, играя на недостроенной детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в Шибаево, ребенок вместе с матерью гулял на детской площадке, когда на него рухнули качели. Пострадавший госпитализирован с ушибом почки и легкого.

По данным районной администрации, площадка еще не была введена в эксплуатацию и мать несовершеннолетнего знала об этом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.