Прокуратура начала проверку после падения дерева на пожилую пару в Новосибирске

Дерево рухнуло на пожилую пару, которая гуляла на территории «Монумента Славы». Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошел 1 ноября около 17:00. Женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Позже стало известно, что пострадал также и мужчина.

Прокуратура начала проверку, направленную на оценку бездействия органов власти, ответственных за своевременный снос аварийных деревьев.

9 октября сосна едва не придавила ребенка во время прогулки в новосибирском детсаду. Дерево упало на территории одного из детских садов Первомайского района, когда на улице находились около 30 детей. Воспитатель услышала подозрительный треск и предупредила их об опасности. Шестилетнему Ване повезло — в момент падения сосны он остался стоять на месте, но ствол дерева имел изгиб и рухнул на землю, лишь немного задев мальчика.

В результате он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и растяжение мышц позвоночника. Следующие восемь дней пострадавший провел в детской больнице №1. Администрация детсада принесла матери Вани извинения, однако умолчала о некоторых обстоятельствах в акте о расследовании несчастного случая.

