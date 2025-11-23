На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир

В эфире радио Судного дня прозвучало слово «смотренье»
true
true
true
close
Борис Приходько/РИА Новости

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала слово «смотренье». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, зафиксированное 23 ноября в 15:24 по мск, звучало как «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235».

До этого «Жужжалка» выходила в эфир 20 ноября. Тогда были переданы три слова: «иксобоев», «лещохлев» и «коммерсант».

17 ноября УВБ-76 передавала такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый». При этом уточняется, что последние три уже звучали в эфире 20 февраля 2022 года — за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за который получила прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня». Существует версия, что она была частью системы, созданной в СССР в период Холодной войны и якобы остается в использовании России.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами