«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала новое слово — «персолюкс». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 14855 ПЕРСОЛЮКС 1853 6582», — прозвучало в эфире.

По данным канала, сообщение было зафиксировано в 18:38 по московскому времени.

«Персолюкс» — российская компания по производству профессиональной бытовой химии, работает в сфере оптовой торговли химическими продуктами.

До этого «Жужжалка» выходила в эфир накануне, 23 ноября. Тогда было передано слово «смотренье».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».