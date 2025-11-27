Российские военные освободили 117 зданий в Димитрове в ДНР

Российские штурмовые отряды продолжают выбивать противника из Димитрова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российские военные вытесняют противника из микрорайонов Восточный, Западный и Южной части Димитрова.

24 ноября сообщалось, что от украинских войск в Димитрове было зачищено 148 зданий.

До этого военнослужащие группировки «Центр» сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили взятые в плен украинские военные Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие, командование продолжает требовать от бойцов удерживать позиции под Димитровом, несмотря на критическую обстановку.

Ранее российские военные за сутки уничтожили 263 беспилотника ВСУ.