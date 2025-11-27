Онколог рассказала о методике сохранения волос при химиотерапии

На сегодняшний день существуют технологии, позволяющие существенно снизить риск выпадения волос во время химиотерапии. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-онколог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова. Один из эффективных способов, по ее словам, — использование хладошлема.

«Мы начинаем охлаждение головы пациента за полчаса до введения препаратов. Это снижает приток крови к волосяным луковицам и замедляет обмен веществ, благодаря чему цитостатики почти не попадают в клетки кожи головы», — объяснила Садыкова.

Она добавила, что данный метод снижает риск выпадения волос на 90%, тем самым сохраняя психологический комфорт пациента, который крайне важен для выздоровления.

Недавно исследователи Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера создали первую в России программу, которая позволяет оценить риск возникновения повреждений головного мозга у пациентов, проходящих химиотерапию.

